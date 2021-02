Impianti sciistici, il ministro Garavaglia: "Non si può sapere il giorno prima quel che accadrà il giorno dopo". Video

Indennizzi immediati alla categoria degli operatori della montagna. A chiederlo è il neo ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenuto a Milano durante una conferenza stampa organizzata dal presidente Attilio Fontana alla Regione Lombardia.

"Non si può sapere il giorno prima quel che succederà il giorno dopo - spiega il ministro a proposito della decisione di rimandare fino al 5 marzo la riapertura degli impianti sciistici - La montagna finora è stata dimenticata, non ha ricevuto nulla, e in prospettiva futura servono interventi immediati per non perdere attrattiva nei confronti dei competitor stranieri".