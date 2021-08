Il video dei pompieri che salvano un gattino dalla torre distrutta dall'incendio a Milano

Un sorriso nel dramma. Domenica sera, mentre la torre dei Moro ancora bruciava, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare un gattino che era rimasto intrappolato nel palazzo di via Antonini andato a fuoco e praticamente cancellato dall'incendio.

I pompieri, usando un'autoscala, hanno raggiunto l'appartamento dove si trovava l'animale e lo hanno messo al sicuro in una borsa da donna per poi portarlo in strada. Lì lo hanno affidato al suo padrone, che ha ringraziato i caschi rossi e ha coccolato il cucciolo, che sembrava essere in buono stato di salute.

Le immagini.