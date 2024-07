Piazza Duomo diventa il set per un gender reveal: il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima il conto alla rovescia, poi lei che apre lo scatolone a cui segue la “pioggia” di palloncini rosa. Piazza Duomo a Milano è diventato il set per un gender reveal, cerimonia che negli ultimi anni sta prendendo piede in cui genitori e famigliari scoprono il sesso del nascituro. Il tutto si è svolto nel pomeriggio di lunedì 1° luglio e ha avuto come protagonista Maria Laura Chucussigua, ragazza boliviana che è stata accompagnata da diversi famigliari.

“Pensavamo che non sarebbero venute molte persone al Duomo ma abbiamo avuto la sorpresa che c'erano molte persone, così come eravamo ansiosi di sapere il sesso di te piccola principessa”, ha scritto la neomamma su Tiktok. Alla cerimonia hanno assistito anche decine di turisti incuriositi.