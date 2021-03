Scuola, il flashmob dei genitori a Cinisello Balsamo: "Dad e smart working sono incompatibili". Video

"Didattica a distanza e smart working stanno creando seri problemi". Lo hanno gridato a gran voce genitori e alunni di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove giovedì 11 marzo è andato in scena l'ennesimo flashmob contro la chiusura delle scuole.

"Certamente i numeri dei contagi fanno paura - spiega un padre di Cinisello - Tuttavia anche il futuro dei nostri ragazzi ci preoccupa. Non possono essere loro a pagare il prezzo della pandemia". Dello stesso avviso anche una madre-insegnante: "Non ci rendiamo ancora conto del danno psicologico che questa situazione sta creando ai nostri figli. I giovani hanno bisogno di stare tra coetanei. Tutti noi ricordiamo i nostri 15-16 anni, perché sono gli anni che ci formano come persone. Cosa ricorderanno i nostri ragazzi della loro adolescenza? Uno schermo?".