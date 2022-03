Ghali e McDonald's presentano il nuovo triplo cheeseburger in edizione limitata

McDonald's presenta il nuovo triplo cheeseburger, il panino in edizione limitata fino al 5 aprile che omaggia l'anniversario del doppio cheeseburger. A presentarlo, al punto vendita di Milano Rogoredo, il rapper Ghali, testimonial della nota catena di fast food americana, che insieme ai tre artisti Daniele Tozzi, Simona Gianoli e Nico189 ha partecipato a un contest di arte NFT, creando dei disegni digitali che rappresentano in forma artistica il nuovo triplo cheeseburger.

"Si tratta della risposta italiana a quanto è stato comunicato qualche settimana fa da McDonald’s in America in merito all’approdo nel Metaverso - spiega Raffaele Daloiso, CMO di McDonald's Italia - Per la prima volta McDonald’s Italia farà il suo ingresso nel mercato degli NFT e lo farà in un’occasione particolare, in concomitanza del lancio del suo nuovo Triplo Cheeseburger, con un concorso a premi NFT riservato ai suoi consumatori in Italia".