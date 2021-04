Milano, apre il giardino zen di piazza Piola: ciliegi in fiore e sculture giapponesi. Video

Ciliegi in fiore, sculture di rospi dell'artista giapponese Kengiro Azuma e un monaco albino che danza con la terra. È il giardino zen inaugurato domenica 18 aprile in piazza Piola, a Milano: uno spazio realizzato all'interno della maxi rotonda, ora riqualificata, dell'ampio piazzale nel quartiere Città Studi e ideato dal figlio dello scultore nipponico Anri Ambrogio Azuma in collaborazione con Livia Pomodoro, figlia di Teresa Pomodoro.

"Questo spazio nasce come uno spazio per ritrovare il dialgo - spiega Anri Ambrogio Azuma - Le persone potranno venire qui, sedersi sulle panchine e parlare, proprio come nel dialogo tra i due rospi scolpiti da mio padre. Lui è venuto a Milano negli anni '50 ed era molto amico di Teresa Pomodoro, alla quale è intitolato questo giardino. Mi parlava spesso di quello che i giapponesi chiamano il "mu": il prevalere delle cose immateriali su quelle materiali. Questo è il senso di questo giardino zen".