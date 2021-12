Il "giocattolo sospeso" di Natale per i bambini bisognosi

In piazza Città di Lombardia, a Milano, l'iniziativa di Regione e Lilt per donare un regalo anche a chi non se lo può permettere

Un "giocattolo sospeso" per regalare anche ai bimbi delle famiglie in difficoltà un regalo per Natale. È l'iniziativa di Regione e Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che lunedì 13 dicembre hanno inaugurato la raccolta solidale in piazza Città di Lombardia.

"Il Natale dev'essere un momento magico per tutti, anche per chi in questo momento è in ospedale o si trova in difficoltà economiche - ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana - Abbiamo voluto essere vicini a tutti i bambini più fragili con questa iniziativa, che spero possa accendere anche per loro la luce del santo Natale".