Giovanni Storti si arrampica sulla staccionata mentre abbattono i tigli: il video

C'era anche Giovanni Storti, comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo, in piazzale Baiamonti a Milano, martedì 10 ottobre, mentre i tecnici avviavano l'abbattimento dei due tigli per far posto al futuro museo della Resistenza. Il comico è da sempre in prima linea per difendere gli alberi del piazzale: prima il glicine, che l'amministrazione comunale ha deciso di potare variando leggermente il progetto, e poi appunto i tigli, due dei quali però sono stati comunque abbattuti nonostante la promessa del sindaco Beppe Sala e dell'assessora al verde Elena Grandi che ci sarebbe stata una riflessione su come salvarli.

Martedì mattina, nel giardino Lea Garofalo (a fianco dell'area su cui sorgerà il museo della Resistenza), si sono radunati numerosi cittadini, di buon'ora: attivisti dei comitati (tra cui Baiamonti Verde Comune), il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi e altri, tra cui appunto Giovanni Storti.

"I cittadini perdono sempre"

Questi, a un certo punto, ha provato ad arrampicarsi alla staccionata che delimita l'area dei lavori, sotto gli occhi dei cittadini e quelli dei poliziotti presenti, che cercavano di convincerlo a scendere. In seguito, in un dialogo proprio con gli agenti, il comico del trio ha affermato tra l'altro che "i cittadini perdono sempre". Poi, mercoledì, su Instagram ha pubblicato un video (sempre dal giardino Lea Garofalo) chiedendosi: "Il dissenso dei cittadini è solo un fastidio?", e rispondendosi: "Forse sì".