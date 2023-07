Giovanni Storti e le buche di via Bramante: "Sono così profonde che c'è dentro uno speleologo"

Giovanni Storti (di Aldo, Giovanni e Giacomo) dopo il glicine in via Baiamonti torna ad 'attaccare', ironicamente, la giunta Sala. In un video postato sui suoi social, in tenuta da climber, segnala le enormi voragini di via Bramante in prossimità del passaggio tranviario. "Sono così profonde che c'è dentro un mio amico speleologo. Ci abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio - dice Giovanni - e perfino Lukaku. Ecco perché non rispondeva al telefono". Poi l'invito al sindaco: "Prima o poi sparisce il tram. Amministrazione, su fate qualcosa".