L'appello di Giovanni Storti per salvare il glicine di piazzale Baiamonti

L'attore milanese del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo' si è unito alla mobilitazione per salvare lo storico albero nei giardini pubblici dedicati a Lea Garofalo

Anche Giovanni Storti, celebre attore del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo' si unisce alla mobilitazione per salvare il glicine di piazzale Baiamonti, il cui taglio è previsto per fare spazio alla seconda piramide dello studio di architettura Herzog, che sarà gemella di quella sede della Fondazione Feltrinelli e ospiterà il nuovo Museo della Resistenza.

"C'è questo magnifico albero - spiega l'attore in un video appello per salvare il glicine dal taglio -. É un albero storico, piantato nel giardino dedicato a Lea Garofalo, che ha dato la vita per combattere la mafia. E invece qualcuno si è inventato di fare proprio qui una costruzione, buttando giù due tigli e un glicine che ha quasi 80 anni. Perché?".