L'ex premier Conte a Milano: "In caso di ballottaggio non staremo con questa destra"

L'ex premier Giuseppe Conte a Milano per sostenere Layla Pavone, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Il presidente del Movimento ha parlato a lungo con i giornalisti, garantendo (indirettamente e senza tuttavia mai nominarlo) l'appoggio del 5 Stelle al sindaco uscente Sala in caso di ballottaggi.

"Siamo lontani da questa destra e per noi è impossibile dialogare con loro - spiega Conte - Qui in Lombardia si sono dimostrati deficitari nella gestione della pandemia e ancora in questi giorni la Lega ha degli atteggiamenti che lasciano molto perplessi. Nessuno ha capito la loro posizione sulla campagna vaccinale, perché ogni giorno cambiano idea. Noi invece siamo per i vaccini, e se ci sarà bisogno di una misura drastica sosterremo l'obbligo vaccinale".