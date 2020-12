Video gol Sassuolo-Milan 1-2: di Leao il gol più veloce della storia italiana

I rossoneri partono fortissimo sorprendendo completamente il Sassuolo, Calhanoglu imbuca per Leao che davanti a Consigli mette dentro. 6 secondi e 76 centesimi e il Milan è già in vantaggio nel match di domenica 20 dicembre in Serie A. E' il gol più veloce di sempre del massimo campionato italiano, battendo il record di Poggi (Piacenza) che resisteva da 19 anni.

Il Milan, così, si conferma in vetta alla classifica rispondendo così al concomitante successo da parte dell'Inter sullo Spezia (2-1 a San Siro). Rossoneri che giocano un gran primo tempo andando a segno dopo nemmeno 7'' con Leao con il gol più veloce di sempre in Serie A, e raddoppiando con Saelemaekers al 26' dopo una grandissima sgroppata di Theo Hernandez. Nella seconda frazione cresce il Sassuolo, ma solamente un tiro di Bourabia riesce ad impegnare Donnarumma. Il gol che riapre il match arriva all'89' con una punizione di Berardi deviata da Hauge. Negli ultimi minuti il Milan però non soffre eccessivamente e si porta a casa i 3 punti.