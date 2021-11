'Genny e Ciro' di Gomorra in giro per Milano prima della stagione finale

Video scherzoso pubblicato sulla sua pagina Facebook dall'attore Salvatore Esposito, girato a Milano nel quartiere di Porta Nuova, nell'imminenza del lancio della serie Gomorra 5 (Stagione Finale). Esposito, insieme al collega Marco D'Amore, denuncia scherzosamente l'assenza di promozione della serie tv.

"Siamo qui a Milano a fare promozione - affermano 'Genny e Ciro' - e non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro. Mancano foto, immagini. E' assurdo. E' scandaloso, ci siamo fatti un c... così e niente in giro su Gomorra", dicono nel video, per poi inquadrare una maxi locandina che pubblicizza la stagione finale della serie. Che andrà in onda su Sky il 19 novembre.