A Milano il "Gran premio della Ghisolfa": la provocazione dei ciclisti. Video

Auto che sfrecciano, box improvvisati e pubblico in visibilio. Nelle scorse ore a Milano sul ponte della Ghisolfa è andato in scena uno speciale "Gran premio" organizzato da "Non vediamo l'ora", l'associazione di ciclisti che da tempo chiede una pista ciclabile protetta proprio sul ponte.

Gli attivisti, con tanta ironia e sarcasmo, hanno improvvisato un vero e proprio Gp, con tanto di riprese video poi pubblicate con il logo "Pm10 sport", con un evidente richiamo all'emergenza inquinamento. "Il primo Gran Premio Urbano della Ghisolfa è realtà. La ciclabile rimane un lontano miraggio - il comune ha detto che sarà realizzata solo nel 2025 - e allora ieri abbiamo pensato di ufficializzare quello che sul ponte già avviene tutti i giorni: una gara di velocità aperta a auto e moto", hanno spiegato i ciclisti sui social.

"Il video del Gran Premio della Ghisolfa ha lo scopo di sensibilizzare sul pericolo che corrono tutti i giorni più di 2.000 persone a Milano, attraversando il ponte in bicicletta e a piedi, e di chedere al comune di Milano immediate misure per mettere in sicurezza il passaggio in attesa che partano i lavori definitivi. In Italia 3 incidenti su 4 avvengono in città. Tra le principali cause di incidente ci sono l’eccesso di velocità e la distrazione", hanno sottolineato i manifestanti.

"Questo video vuole far ridere, ma deve anche far riflettere perché non può essere 'normale' rischiare la vita per muoversi in città. Milano sarà davvero 'europea' quando tutte le persone saranno libere di scegliere il mezzo con cui spostarsi - hanno concluso - senza limiti imposti dall'insicurezza delle strade".