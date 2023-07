Tromba d'aria nel Milanese: gli effetti devastanti di grandine e vento

Alberi spezzati e precipitati in strada, massicci ghiaccioli di grandine, cielo notturno nonostante sia pieno giorno. Il maltempo nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio si è fatto sentire soprattutto nell'hinterland nord ovest di Milano, compresi i comuni di Canegrate, Legnano e Parabiago, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per far fronte ad allagamenti e tetti scoperchiati, ma anche per mettere in sicurezza piante schiantate.

"Un violentissimo temporale, accompagnato da grandine e tromba d'aria, si è abbattuto sul nostro territorio intorno alle 13.40 - ha scritto il comune di Canegrate -. Stiamo valutando i danni, ingenti, a edifici pubblici e privati. Invitiamo i cittadini a non uscire di casa se non per serissimi motivi, in quanto la circolazione è estremamente difficoltosa e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore. Sono in corso interventi della protezione civile, della polizia locale, del personale comunale e delle autorità sanitarie".