Bomba d'acqua a Milano: le immagini della via ricoperta di grandine. Video

La strada completamente imbiancata. E i chicchi che continuano a venire giù. Ecco le immagini della violenta bomba d'acqua che si è abbattuta nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, che si è trovata a fare i conti con temporali e grandinate. Proprio la grandine in alcune zone della città - nella clip si vedono corso San Gottardo e i Navigli - ha invaso le strade.

I vigili del fuoco sono intervenuti in una cinquantina di casi per allagamenti di cantine, locali interrati e sottotetti, ma anche per alberi che si sono spezzati cadendo in strada. Nel complesso durante la notte a Milano sono caduti 32,5 millimetri di acqua, come riferisce il centro meteorologico lombardo, una cifra considerevole se comparata con la media di 66,7 mm di precipitazioni dell'intero mese di giugno.