Milano, Greta si rifiuta di parlare dopo i fermi e gli scontri con la polizia

L'attivista svedese per il clima non ha voluto parlare ai giornalisti per protesta dopo che alcuni manifestanti che contestavano il premier Draghi sono stati bloccati e identificati dalle forze dell'ordine

Non si è tenuto il tanto atteso discorso di Greta Thunberg dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. L'attivista svedese per il clima si è infatti rifiutata di parlare ai giornalisti dopo che alcuni manifestanti sono stati fermati e identificati per aver contestato il Presidente del Consiglio dopo il suo intervento al meeting Youth 4 Climate.

Greta, scortata dai ragazzi di Fridays for Future Milano, ha preferito così nascondersi agli occhi delle telecamere, invitando i cronisti a partecipare allo sciopero in programma venerdì 1 ottobre alle 9.30 in largo Cairoli. "È rimasta scioccata dal trattamento riservato dalle forze dell'ordine ai manifestanti", spiegano quelli di Fridays for Future mentre la giovane si nascondeva accucciata tra le gambe degli attivisti per sottrarsi alle riprese delle TV.