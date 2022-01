Eludeva il fisco usando un prestanome in Ungheria: immobiliare indagata dalla guardia di finanza

Si era servito di un prestanome per trasferire il domicilio fiscale di una società immobiliare in Ungheria eludendo così il fisco italiano. Nei guai un avvocato specializzato in diritto internazionale e un secondo indagato, entrambi al centro di un'indagine della guardia di finanza di Milano per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e auto-riciclaggio.

Nell'ambito dell'operazione le fiamme gialle hanno posto sotto sequesto sei immobili di proprietà della società incriminata, situati nei comuni di Cernusco sul naviglio, Cassina de' pecchi, Vignate e Merate, per un valore complessivo di circa un milione di euro.