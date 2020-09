'Gatti spiazzati': il tour nei luoghi storici di Milano guidati da senzatetto ed esodati

Si chiamano ‘Gatti spiazzati’ perché la vita li ha messi in crisi, ma proprio come un gatto sono saltati da un tetto all’altro senza mai cadere a terra.

È la storia di Aldo, ex esodato ora in pensione che durante i giorni più difficili ha creato insieme agli amici senzatetto Gianni, Elisabetta, Marco e Onofrio un tour per i luoghi storici di Milano in cui i visitatori sono accompagnati, appunto, dai senzatetto.

Abbiamo passato una giornata con loro, visitando la Basilica di San Lorenzo e i suoi tesori artistici, e facendoci raccontare le vite dei ‘Gatti spiazzati’.

Per info sui tour culturali e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook dei Gatti spiazzati.