Mezza tonnellata di hashish nascosta nel garage: maxi sequestro a Vimercate

Custodivano quasi mezza tonnellata di hashish in un box di Vimercate, pronto per essere immesso nel mercato dello spaccio di Milano e hinterland per un giro d’affari illecito che avrebbe potuto sfiorare i 7 milioni di euro. Nei guai un 50enne di origini siciliane, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, e un milanese 54enne di Cesano Boscone con alle spalle una condanna per omicidio.

A scoprirli sono stati i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Milano, che aver notato il via vai sospetto di un minivan in via Montalino, hanno sorpreso i due trafficanti con 10 Kg di fumo nel retro del furgone. In seguito a una perquisizione nei garage dello stabile gli agenti hanno poi rinvenuto il resto del carico