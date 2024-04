La maxi installazione di Ikea (con un vero labirinto) al Fuorisalone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'installazione gigantesca, con al suo interno un vero labirinto, che celebra Ikea e la sua storia. Si chiama "1st" l'opera presentata al Fuorisalone 2024 da Ikea lunedì 15 aprile al padiglione Visconti in via Tortona, 58. Una vera e propria mostra evento che vuole raccontare "le prime volte" di tutti gli utenti del brand di design e arredamento svedese: il primo trasloco, la prima casa, il primo amore.

"Abbiamo voluto celebrare tutte quelle 'prime volte' che i nostri clienti sperimentano nella vita, e nelle quali il nostro marchio è stato in qualche modo parte. Parte di momenti di cambiamento, di obiettivi raggiunti o di amori trovati - spiega Alberto Costa, Commercial Activity ed Events Leader di Ikea Italia -. Ogni ambiente dell'installazione ricorda una di queste prime volte, ma ci sono anche oggetti che hanno fatto la storia del brand e che sono stati rivisitati e riproposti per questa Design week. Proprio il Salone del Mobile, tanti anni fa, è stato la fonte di ispirazione del nostro fondatore per creare quella che oggi tutti conoscono con il nome di Ikea".