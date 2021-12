Imprenditrice sequestrata e rapinata a Chinatown: il video dell'agguato

Ci sono due fermi per il caso dell’imprenditrice cinese che nel novembre del 2020 era stata sequestrata e poi picchiata e rapinata da due uomini. La Polizia di Stato di Milano ha infatti arrestato due connazionali della donna e messo sotto indagine altri due complici che insieme avrebbero teso l’agguato all’imprenditrice.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 21 novembre 2020 il gruppo avrebbe attirato la donna in un appartamento di via Fioravanti, in zona Chinatown, con la scusa di un affare da concludere, salvo poi narcotizzarla, picchiarla e costringerla a un versamento di 80mila euro su un conto corrente intestato ai complici. L’imprenditrice cinese era stata in seguito trovata da una pattuglia mentre vagava in via della Moscova ancora sotto l’effetto delle droghe. Sui colpevoli, rintracciati dalla Polizia a Parma, in Emilia Romagna, pende ora la grave accusa di sequestro di persona e rapina aggravati.