Milano, incendio in appartamento: a fuoco l'ex bordello di via Marco Aurelio. Video

Palazzina evacuata in via Marco Aurelio 39, dove nella mattinata di lunedì 1 febbraio un incendio ha devastato un appartamento costringendo i Vigili del Fuoco a far sgomberare temporaneamente lo stabile. Il rogo è esploso in un alloggio al quinto piano del palazzo, con un'alta lingua di fuoco visibile anche dal vicinato.

Nel palazzo sono ora in corso le verifiche di agibilità e di staticità, in particolare per quanto riguarda il tetto dell'appartamento, distrutto dall'incendio. Ancora da chiarire invece le cause del rogo nello stabile che agli inizi del '900 era conosciuto per ospitare una casa di tolleranza.