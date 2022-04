Grosso incendio minaccia le case: canadair in azione. Video

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per proteggere alcune abitazioni dal grosso incendio che sta devastato l'area boschiva del monte San Quirico ad Angera (Varese). Le case sono state precedentemente evacuate.

Le fiamme, le cui cause sono ancora ignote, sono iniziate nella tarda serata di venerdì tra la vegetazione. Sul posto stanno operando molte squadre dei vigili del fuoco: i primi pompieri ad arrivare sono stati i distaccamenti di Ispra, Laveno e Tradate con cinque automezzi. A questi si sono aggiunti due automezzi e quattro unità della sede di Varese.

In tutto 25 pompieri e nove mezzi. Sono anche presenti sul posto i volontari Aib (antincendio boschivo) e prima del tramonto ha operato un elicottero del servizio antincendio regionale, al quale si è aggiunto anche un Canadair “Can 21” arrivato da Genova. Così come sono in arrivo altri due Canadair “Can 21” e “Can 07” rispettivamente da Genova e Da Roma - Ciampino e altri due elicotteri del servizio regionale.