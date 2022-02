Incendio alle case aler di via Bolla: a fuoco una cantina stracolma di rifiuti

Non c'è pace per i residenti delle case popolari di via Bolla, quartiere gallaratese di Milano, dove da anni lo stabile Aler occupato da decine di famiglie si trova alle prese con delinquenza, degrado e occupazioni abusive. Ad aggravare la situazione, domenica 13 febbraio, un incendio divampato nella notte in una delle cantine della palazzina al civico 38. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, che hanno domato le fiamme non senza difficoltà.

A causare l'incendio, secondo una prima ricostruzione, sarabbe stato un cortocircuito in uno dei locali sotterranei, nel quale erano stipeti decine di sacchi di immondizia. Lo stabile, da anni in preda al degrado, è tristemente celebre per gli allacciamenti abusivi ai contatori elettrici degli inquilini regolari, allacciamenti che possono causare incidenti come quello accaduto domenica notte.