Milano, l'incendio di Cavenago ripreso da un aereo in volo

In questo filmato, ripreso dalla passeggera di un volo di linea in transito su Milano, ecco le impressionanti immagini dell'incendio esploso nella mattinata di lunedì 22 gennaio alla Planet Farms di Cavenago, in provincia di Monza e Brianza. Il rogo, visibile a chilometri di distanza, ha generato un'intensa nube di fumo, e il sindaco del piccolo comune ha invitato gli abitanti a tenere chiuse tutte le finestre per evitare possibili intossicazioni.

Video: Manuela Sorbello.