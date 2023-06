Incendio in un centro massaggi: nube di fumo e tram bloccati

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9 del 9 giugno in viale Tunisia, a Milano. Non si sono registrati feriti

Incendio in un centro massaggi thai di viale Tunisia, a pochi passi dalla stazione Centrale di Milano. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9 del mattino di venerdì 9 giugno, all'altezza del civico 23, per cause ancora da chiarire. Nell'incidente non si sono registrati feriti. Temporaneamente sospesa la circolazione del tram della linea 5.