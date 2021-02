Garbagnate (Milano), appiccano fuoco in chiesa per postare video e foto su Instagram

Accendono un fuoco nella chiesa di un ex ospedale abbandonato per mettere video e foto su Instagram. Protagonisti del gesto vandalico alcuni ragazzi che si autodefiniscono "urban explorer" o "urbex" (esploratori di luoghi abbandonati), e che martedì 23 febbraio sono entrati nella piccola basilica in disuso dal 2016 appiccando un piccolo incendio per mettere le immagini sui social.

Gli autori, secondo quanto appreso da Milano Today, avrebbero anche rivendicato il gesto in una diretta Twitch pubblicata poi sul canale Youtube "The Lost One - Urbex Italia", il canale ufficiale degli "urban explorer" italiani, generando molti commenti di protesta tra gli utenti della community. "Non facciamo atti vandalici", precisano all'interno del gruppo social.