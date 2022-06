Incendio nel palazzo che ospiterà il Conservatorio: uomo salvato dalle fiamme. Video

Fiamme, una densa colonna di fumo e tanta paura. Incendio giovedì sera in zona Rogoredo a Milano, dove un rogo è divampato all'interno della palazzina ex Chimici, la struttura tra via Monte Penice e via Pizzolpasso che ospitava le acciaierie Redaelli e che da tempo è abbandonata.

L'allarme è scattato verso le 21.30, quando diversi residenti preoccupati dalla nube di fumo sulla zona hanno telefonato ai vigili del fuoco per segnalare l'emergenza. I pompieri, intervenuti con tre squadre, hanno lavorato fino alle 23, quando la situazione è tornata sotto controllo. Sono stati gli stessi caschi rossi a portare in salvo dalle fiamme un uomo, che verosimilmente aveva trovato rifugio nell'edificio.

“La palazzina ex chimici a Rogoredo è da tempo abbandonata e occupata abusivamente - ha sottolineato Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia -. Ad aprile la giunta Sala ha annunciato che proprio in quest’area e nell’edificio andato a fuoco, sorgerà il campus del Conservatorio di Milano. Occorre mettere in sicurezza l’immobile ed evitare ulteriori dannose occupazioni abusive ed è necessario - ha concluso - accelerare con l’inizio dei lavori. Ad un annuncio importante devono seguire fatti concreti".