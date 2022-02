Furgone in fiamme provoca un incendio a catena con le auto parcheggiate

Auto in fiamme e una densa nube di fumo nera visibile a metri di distanza. È accaduto mercoledì 23 febbraio in viale Romagna, a Milano, dove un furgone merci ha preso fuoco generando un incendio a catena con alcune automobili parcheggiate lungo la carreggiata.

Le fiamme sono esplose, per cause ancora da chiarire, intorno alle 11.30 del mattino a pochi passi dalla vicina casa dello studente, lo studentato che ospita alcuni ragazzi e ragazze del Politecnico di Milano. Gli universitari sono stati fatti evacuare in via precauzionale dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale.