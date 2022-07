Maxi incendio in un'ex fabbrica: residenti evacuati in piena notte. Video

Il rogo è esploso per cause ancora da chiarire a Garbagnate, nell'hinterland di Milano. Per domare le fiamme ci sono volute undici squadre dei vigili del fuoco, impegnate con le autopompe fino al mattino seguente

Ci sono volute un'intera nottata e ben undici squadre dei vigili del fuoco per domare il maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio in un'ex fabbrica di Garbagnate milanese. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo nel capannone di oltre 2mila metri quadrati. A causa della densa nube di fumo dovuta alle fiamme, gli abitanti delle case limitrofe sono stati costretti a evacuare le proprie abitazioni in piena notte, per rientrare solo il mattino seguente. Al momento, dopo i primi sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, non si registrano vittime né feriti.