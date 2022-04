Milano, incendio in piazza San Babila: danneggiati il dehor di un bar e un negozio

Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio avvenuto domenica 3 aprile intorno alle 22 in piazza San Babila, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, che hanno provocato danni al dehor di un bar e a un negozio. Chiusa temporaneamente la fermata della metropolitana rossa, anche se i convogli hanno continuato a transitare regolarmente, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l'ìncendio.