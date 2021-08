Il fuoco sul balcone e la torre che diventa una torcia: il 'film' dell'incendio di Milano

Dalle prime fiamme al 15esimo piano - ormai accertato con sicurezza come punto di inizio del rogo - fino ai focolai notturni con i pompieri ancora al lavoro, passando per le spaventose immagini del palazzo trasformato in una sorta di torcia.

Ecco il film del devastante incendio andato in scena domenica pomeriggio in via Antonini a Milano, dove le fiamme hanno distrutto torre dei Mori, un edificio di 16 piani, e sessanta metri, lasciando settanta famiglie senza casa.

La procura di Milano ha già aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di reato di disastro colposo per accertare come mai il rogo si sia propagato con tanta facilità su tutte la facciata del palazzo.