Incendio in un appartamento del quadrilatero della moda: grave il nipote di Diana Bracco. Video

Le fiamme sono divampate in via della Spiga 36. Ancora da chiarire le cause che hanno generato le fiamme intossicando il 52enne, ora ricoverato al Niguarda dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco

Attimi di paura in via della Spiga 36, nel cuore del quadrilatero della moda di Milano, dove intorno alle 10 di venerdì 11 marzo è divampato un incendio che ha generato un'intensa nube di fumo visibile in tutto il quartiere.

Le fiamme sono esplose in un appartamento al secondo piano del palazzo, nel quale risulterebbe abitare Tomaso Renoldi Bracco, nipote di Diana Bracco, presidente dell'omonimo gruppo - uno dei colossi farmaceutici italiani - ed ex presidente di Expo 2015 Spa. Il 52enne, stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe stato estratto dall'appartamento con un'autoscala dei vigili del fuoco, dopo essere rimasto intossicato dai fumi dell'incendio. L'uomo sarebbe ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.