Un'anziana scampata all'incendio nella rsa: "Non dormo più la notte"

Annamaria Bandini si trovava nella "Casa di riposo per coniugi" andata a fuoco a Milano lo scorso 6 luglio e nella quale hanno perso la vita sei persone

"Non dormo più la notte, penso a tutto quel fumo". Così Annamaria Bandini, anziana milanese ospite della rsa "Casa di riposo per coniugi", descrive i terribili istanti dell'incendio costato la vita a sei persone nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio.

"Ricordo il fumo - racconta la signora Annamaria -. Poi è arrivato un vigile del fuoco che ha iniziato a gridare. Non appena sono riuscita ad alzarmi dalla branda sono scappata insieme agli altri. Non ho avuto paura, però ora non dormo più. Penso a tutto quel fumo".