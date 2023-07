Incendio in una rsa provoca sei morti: "Fiamme partite dal letto di un ospite"

Tragedia nella notte in via dei Cinquecento, quartiere Corvetto di Milano. Intossicati oltre 80 anziani. Aperta un'indagine per omicidio colposo plurimo

È di sei anziani morti e oltre 80 intossicati il bilancio del maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio nella rsa "Casa di riposo per coniugi" di via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto a Milano. Secondo quanto riferito dal magistrato presente sul posto e dai funzionari dei Vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dal letto di un ospite che dormiva nella stanza in cui sono decedute le sei vittime. La procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo plurimo, anche se le cause del rogo sono ancora in fase di investigazione. Al momento dell'incidente, nella struttura erano presenti oltre 170 anziani.