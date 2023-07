Incendio nella rsa: l'ingresso dei soccorritori nel palazzo ancora in fiamme (Video)

I concitati momenti in cui i primi soccorsi arrivano sul luogo dell'incidente costato la vita a sei anziani della "Casa di riposo per coniugi" di via dei Cinquecento, a Milano

I soccorritori che entrano nella casa di riposo ancora in fiamme mentre i capi squadra gridano ordini concitati. In questo video, registrato da un residente del quartiere, ecco i concitati momenti in cui paramedici e vigili del fuoco fanno ingresso nella rsa di via dei Cinquecento, dove nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio un incendio ha provocato la morte di sei anziani e l'intossicazione di altri 81 ospiti. Secondo quanto appreso finora dalle indagini, l'incendio sarebbe scaturito dal letto di uno degli anziani della struttura. La procura ha per questo aperto un'indagine per omicidio colposo plurimo.