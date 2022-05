Incendio in via Larga: a fuoco tre scooter

Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio divampato lunedì 2 maggio in via Larga, a Milano, dove tre scooter hanno preso fuoco di fronte alla sede dell'anagrafe. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme esplose all'altezza del civico 12. In seguito al rogo si è generata un'alta nube di fumo che, fortunatamente, non ha provocato alcuna intossicazione.