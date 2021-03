Milano, ennesimo incendio alla sede di Sos Lambrate: è il quarto in 12 mesi. Video

Quattro incendi in 12 mesi. È quanto sta accadendo all'associazione di volontari Sos Lambrate, vittima nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 marzo dell'ennesimo rogo alla propria sede di via Giovanni Antonio Amadeo. A fuoco la facciata del palazzo che ospita i soccorritori in ambulanza, e che si trova proprio a fianco alla storica Balera dell'Ortica.

La frequenza degli episodi farebbe pensare a degli incendi dolosi di natura vandalica, tanto che l'associazione riferisce di essersi sentita in qualche modo "presa di mira". "Non basta questo periodo difficile per un’associazione di volontariato impegnata nell’emergenza Covid? C’era bisogno anche dei vandali?”, si sono chiesti i soccorritori al telefono con Milano Today.