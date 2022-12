Taxi devastato da incendio in centro a Milano. Video

Un taxi è stato devastato da un incendio in centro a Milano, la notte tra domenica e lunedì. Stando a quanto descritto in un video, pubblicato dalla pagina Instagram MilanoBellaDaDio, il tassista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un masso in mezzo alla strada, sul pavé di via Santa Margherita.

L'auto bianca è andata a sbattere contro un palazzo in ristrutturazione, incendiandosi poco dopo. Il rogo, caratterizzato da alcuni forti boati, non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Video MilanoBellaDaDio su Instagram