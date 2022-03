Impressionante nube di fumo in via Stresa, dove il tetto della Torre Milano ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Nelle immagini registrate dall'utente Gabriella Barbalonga, è chiaramente visibile l'ultimo piano del grattacielo avvolto dal fumo a causa dell'incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe stato innescato in modo accidentale da alcuni operai che stavano svolgendo dei lavori di saldatura nella torre.