Incendio Trilogy Towers: "Avvisati dagli operai, l'allarme antincendio non ha suonato"

Il proprietario di un appartamento ha raccontato a MilanoToday che l'allarme antincendio della torre interessata dalle fiamme non è entrato in funzione

Nessun intossicato e nessun ferito, ma poteva terminare diversamente l'incendio alla torre "Gold" del complesso "Trilogy Towers" al civico 11 di via Gallarate a Milano. Un proprietario di un appartamento, intervistato da MilanoToday, ha riferito che non è scattato l'allarme antincendio. Non solo, i (pochi) residenti nella torre - le consegne erano iniziate a maggio - sono stati avvisati dall'incendio dagli operai al lavoro nel cantiere del futuro consolato americano che si trova proprio davanti alle tre torri.