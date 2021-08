Incendio via Antonini, le spaventose immagini dall'alto della torre divorata dal rogo. Video

Ecco le immagini, impressionanti, dell'incendio che domenica pomeriggio ha distrutto un palazzo di via Antonini a Milano, in cui vivevano una settantina di persone, trenta delle quali presenti. Ad andare a fuoco, per cause ancora da accertare, è stata la Torre dei Moro, un edificio composto da 16 piani - diversi a uso residenziale -, alto circa 60 metri.

Il rogo sarebbe partito dal penultimo piano e si sarebbe poi propagato alla facciata della struttura, che si è trasformata in una sorta di gigantesca torcia, con il palazzo completamente avvolto dalle fiamme e detriti infuocati che cadevano dall'alto.

Nonostante la potenza del rogo, non si registrano feriti gravi, ma soltanto alcuni intossicati. Lo stesso sindaco Beppe Sala, subito intervenuto sul luogo della tragedia, ha escluso la presenza di vittime. Spetterà alle forze dell'ordine adesso chiarire i motivi che hanno innescato l'incendio e accertare se tutte le misure di sicurezza fossero rispettate.

Lunedì mattina all'alba i pompieri stavano ancora spegnendo gli ultimi focolai e il loro intervento era alle fasi conclusive dopo infinite ore di lavoro.