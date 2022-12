Incendio in centro a Milano: rogo in un palazzo, le spaventose fiamme dal tetto. Video

Il rogo in via del Ruzzante, tra Porta Venezia e via dei Mille

Spaventoso incendio domenica pomeriggio in centro a Milano. Verso le 18.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in un condominio al civico 2 di via del Guzzante, tra via dei Mille e la zona di Porta Venezia. Le lingue di fuoco hanno interessato il tetto, in legno, della struttura.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, che hanno evacuato tutti i residenti e hanno lavorato quasi tre ore per domare l'incendio. Non vengono segnalati feriti o intossicati.

Saranno proprio i caschi rossi, con l'aiuto delle forze dell'ordine, a stabilire le cause del rogo.