Incendio devasta 20 auto e un'autocisterna con oli minerali a Milano. Video

I vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti domenica sera intorno alle 23 per un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta per veicoli in via Ripamonti 514 zona sud del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati in quel momento fra cui un'autocisterna contenente oli minerali. In fiamme anche diversi container e una quindicina di vetture.