Milano, incendio e fumi tossici nelle baracche degli orti di via Rizzoli: residenti sul piede di guerra. Video

Fiamme e fumi tossici nella tarda serata di mercoledì 3 febbraio in via Rizzoli, quartiere Ciminano di Milano, dove le baracche di alcuni orti di quartiere sono andate a fuoco.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo. L'episodio di mercoledì notte non è tuttavia il primo di questo tipo a verificarsi di via Rizzoli: i residenti lamentano infatti da tempo incendi e fumi tossici appiccati da sconosciuti, e che generano in tutto il quartiere cattivi odori tali da rendere l'aria quasi irrespirabile.