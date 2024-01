Incendio in via Saponaro: "L'incuria di Aler poteva ucciderci"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello di mercoledì 10 gennaio in via Saponaro 36 potrebbe sembrare un incendio qualunque. Un rogo esploso intorno alle quattro del pomeriggio dopo che alcuni materiali edili del vicino cantiere hanno preso improvvisamente fuoco. Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo che in poco tempo ha avvolto una delle cosiddette "torri": quattro maxi palazzine Aler di 12 piani nel quartiere periferico di Gratosoglio. Dietro a questo comune incendio, tuttavia, si nasconde una trama ben più complessa, con molteplici vittime, svariati colpevoli, e addirittura un possibile miracolo.

La denuncia di Dossier

Lo scorso 27 settembre, in un reportage video, Milano Today Dossier ha raccolto la "denuncia" degli inquilini delle case Aler contro il degrado delle palazzine di via Saponaro 36. Cantine occupate, impianti elettrici pericolosi e perdite d'acqua dalle tubature che provocano allagamenti nelle case. A peggiorare il tutto c'è poi un grave problema di sicurezza legato alla presenza di un cantiere abbandonato da mesi. Proprio il ponteggio allestito nel 2022 per rifare la facciata del caseggiato è diventato, dall'aprile 2023, un facile accesso per vandali, vagabondi e ladri d'appartamento, poiché la "Seli manutenzioni Srl" - la ditta incaricata dalla Regione Lombardia - ha interrotto i lavori lasciando la struttura, e tutto il materiale da costruzione, incustodita. Nonostante le numerose rapine in appartamento, in tutti questi mesi le lamentele degli inquilini non sono mai state ascoltate, e né l'impresa né l'Aler hanno mai provveduto a mettere in sicurezza il cantiere.

Miracolo in via Saponaro

È a questo punto della storia che entra in scena il presunto miracolo. Un miracolo che però ha quasi del grottesco, perché quel pomeriggio del 10 gennaio, davanti a un cumulo di materiali edili inceneriti e potenzialmente tossici, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine dicono di non potersi esprimere riguardo alle cause del rogo. Non si è certi, insomma, che l'incendio sia doloso. Sembra perciò probabile che quel mercoledì, all'insaputa di tutti, in via Saponaro sia avvenuto il primo episodio di autocombustione della storia. I sacchi pieni di pannelli isolanti, cemento, tegole e mattoni, lasciati incustoditi per mesi, hanno preso fuoco da soli, generando una nube di fumo che ha avvolto la "torre" del civico 36, rischiando di intossicare decine di anziani che vi abitano.

La cruda realtà delle case Aler

"Ma com'è possibile che quest'incendio non sia stato dichiarato doloso?", si chiedono gli inquilini di via Saponaro 36. "Non è certo il primo episodio, e di certo i materiali da costruzione non prendono fuoco per magia - proseguono indignati -. È da ormai quasi un anno che denunciamo lo stato di abbandono del cantiere, che quotidianamente diventa una specie di parco giochi per i ragazzi e gli sbandati del quartiere. C'è chi usa i mattoni e li lancia contro i vetri, chi sale sui ponteggi ed entra nel palazzo da una finestra, e chi si diverte ad appiccare un fuoco. Stavolta la cosa è degenerata ed è esploso un incendio che poteva costare la vita a qualcuno. A questo civico abitano parecchi anziani, che sono stati costretti a evacuare il palazzo scendendo diversi piani di scale e rischiando di restare intossicati. Ora, spente le fiamme, si ritrovano gli appartamenti pieni di cenere e fuliggine. La puzza persiste da giorni, ma né l'Aler né la Regione Lombardia hanno pensato di mandare un'impresa di pulizie. Anche il cantiere è tuttora abbandonato. Dopo aver domato l'incendio, vigili del fuoco, polizia e carabinieri se ne sono semplicemente andati, lasciando qui tutto il materiale incenerito per 5 giorni. Non è stato messo nemmeno un nastro che delimiti l'area dell'incidente e vieti l'accesso. Per l'ennesima volta siamo abbandonati a noi stessi".