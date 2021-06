Milano, maxi incendio in via Washington: due operai salvati dai vigili del fuoco. Video

Ci sono voluti 10 mezzi dei vigili del fuoco per domare un maxi incendio in via Costanza, a pochi passi da via Washington. Stando a una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate intorno alle 13 di venerdì 4 giugno, per cause ancora da chiarire.

L'incendio, che ha generato una densa nube di fumo visibile a Km di distanza, non ha fortunatamente causato alcun ferito, nonostante alcuni attimi di paura per due operai rimasti bloccati in uno dei piani alti del palazzo, e che sono stati letteralmente salvati dall'intervento dei vigili del fuoco.