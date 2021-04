Milano, il video dell'impressionante incendio in viale Romagna: evacuati i residenti

Nelle immagini filmate da alcuni residenti ecco il devastante incendio che ha costretto all'evacuazione i residenti di un palazzo in viale Romanga 11, a Milano.

In seguito alle fiamme due anziani abitanti dello stabile sono rimasti intossicati, mentre una terza residente è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo: sul posto sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.