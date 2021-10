Aereo caduto a S. Donato (Milano): il momento dello schianto in un video amatoriale

Nel filmato realizzato da un automobilista che percorreva la tangenziale est, ecco i drammatici momenti dello schianto dell'aereo da turismo caduto a San Donato (Milano) lo scorso 3 ottobre.

Il video, pubblicato dal Corriere della Sera, riprende per intero la sequenza dell'incidente costato la vita a 8 persone, ed è chiaramente visibile il momento in cui il velivolo precipita su un palazzo nei pressi della stazione della metropolitana di San Donato, causando in seguito un'esplosione visibile a chilometri di distanza.